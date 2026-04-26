В ГД прокомментировали массированную атаку ВСУ на город-герой Севастополь

В ГД назвали актом отчаяния массированную атаку на Севастополь

Массированная воздушная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь является актом отчаяния. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, передает РИА Новости.

«Массированная ночная атака на город-герой — акт отчаяния и попытка оказать психологическое давление на севастопольцев», — подчеркнул он.

По словам Белика, эта атака нужна украинским властям, чтобы продемонстрировать свои «победы» и вновь требовать финансирования, так как выделяемых Евросоюзом €90 млрд «надолго не хватит».

В ночь на воскресенье город вновь атаковали украинские дроны.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, это была самая массированная атака на город — силы ПВО уничтожили 71 воздушную цель. Обломки украинских дронов попали в кардиологическое отделение первой городской больницы, один человек был ранен. Повреждения также получили 34 многоквартирных и 17 частных домов, два магазина и станция техобслуживания.

Ранее в Вологодской области из-за атаки БПЛА был поврежден трубопровод с серной кислотой.