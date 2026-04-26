Зеленский заявил об участии Украины в саммите НАТО в Турции

MAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Украина будет представлена на саммите НАТО в Анкаре. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Мероприятие состоится 7-8 июля в столице Турции под председательством генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте.

Предыдущий саммит НАТО состоялся 24–25 июня 2025 года в Гааге, Нидерланды. Это был первый саммит под руководством Рютте и с участием новоизбранного президента США. Во время него лидеры 32 стран — членов блока приняли решение установить новую цель по расходам на оборону — 5% ВВП к 2035 году (вместо прежних 2%). Кроме того, было подтверждено продолжение долгосрочной помощи Украине.

10 апреля Зеленский заявил, что партнеры Украины в этом году могут провести «абсолютно беспрецедентный, исторический, переломный и, в определенном смысле, победный саммит НАТО». Возможно, он имел в виду решение о принятии Киева в Североатлантический альянс.

В декабре прошлого года Зеленский подчеркнул, что основным желанием Украины является вступление в НАТО, но Киев готов отказаться от такого шага при условии получения надежных гарантий безопасности от государств Запада.

Ранее Рютте раскрыл, какие страны выступают против членства Украины в НАТО.

 
