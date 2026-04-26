Глава ГРУ Костюков: США в крайне сложном положении, им сейчас не до Украины

Соединенным Штатам Америки сейчас не до Украины, поскольку Вашингтон находится в крайне сложном положении. Об этом сообщил журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ адмирал Игорь Костюков.

«Ну, видите, чем заняты американцы, они сейчас в крайне сложном положении, им сейчас не до Украины», — сказал он, отвечая на вопрос о переговорах по украинскому урегулированию.

На днях спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что в Киеве рассчитывают, что ближайшие месяцы могут стать «окном возможностей» для возобновления контактов с Москвой и заключения договоренностей по прекращению огня. По мнению украинской стороны, Вашингтон хотел бы достичь мира на Украине до выборов в конгресс, которые состоятся в ноябре этого года. Москва неоднократно заявляла о готовности возобновить переговоры, если Киев будет придерживаться конструктивной позиции. Смогут ли стороны вернуться к мирному процессу в ближайшие месяцы и будет ли участвовать в этом Вашингтон — в материале «Газеты.Ru».

12 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что споры по территориальному вопросу между Россией и Украиной заключаются в «17-18% Донецкой народной республики».

