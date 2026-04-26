Нынешним европейским политикам придется уступить свое место другим силам, вопрос в том – какими они будут. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Очевидно, что им придется уступить свое место другим политическим силам. А вот какие это будут политические силы? Германия – крупнейшая европейская держава с мощнейшей экономикой и очень дисциплинированным обществом. В какую сторону это все пойдет, я бы не взялся говорить сейчас», — сказал Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина заметил, что в мировой истории уже были прецеденты, когда к власти приходили реваншистские силы. Они требовали отомстить за годы унижения страны и воссоздать сильную армию, указал Песков.

22 апреля глава бундесвера Борис Писториус представил военную стратегию, согласно которой армия Германии должна стать сильнейшей в Европе. Писториус отметил, что вместе с резервистами численность вооруженных сил Германии должна составить как минимум 460 тысяч человек. Создание стратегии глава минобороны Германии объяснил российской угрозой.

23 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новую военную стратегию Германии квинтэссенция конфронтации Европейского союза против России. Также Песков считает, что «главное», чтобы Берлин не скатился «туда же, куда уже несколько раз в истории».

Ранее европейский лидер заявил о «большой стратегической ошибке» в отношении России.