Володин встретился с Ким Чен Ыном

В Пхеньяне прошли переговоры Володина и Ким Чен Ына
В Пхеньяне состоялась встреча председателя Государственной думы РФ Вячеслав Володин и председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты.

В ходе переговоров спикер Госдумы передал слова приветствия от президента России Владимир Путин. Российский лидер выразил наилучшие пожелания, а также поздравил с переизбранием на должность председателя государственных дел КНДР.

Председатель Госдумы подчеркнул, что отношения между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном стали основой для дальнейшего развития сотрудничества, особенно в сложные периоды.

Он также сообщил, что для российской делегации является большой честью находиться в Пхеньяне и участвовать в открытии Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции.

Кроме того, Володин отметил, что в России не забудут подвиг корейских солдат. По его словам, была выражена благодарность Ким Чен Ыну и народу КНДР за поддержку в освобождении Курской области, где корейские военнослужащие, как он указал, сражались вместе с российскими солдатами и офицерами. Он добавил, что стороны вместе чтят память отдавших жизнь за свободу Родины, и назвал это шагом друга.

Ранее Александр Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на должность председателя государственных дел КНДР.

 
