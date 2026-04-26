Секретная служба при эвакуации Трампа предупреждала о выстрелах

Во время эвакуации президента США Дональда Трампа с мероприятия в Вашингтоне сотрудники Секретной службы предупредили о выстрелах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Раздалось несколько громких хлопков, и Секретная служба с вытащенным оружием быстро вывела пул журналистов из комнаты. Сотрудники Секретной службы оттеснили нас назад, крича: «Стрельба!», – сказано в сообщении.

Незадолго до этого стало известно, что Дональда Трампа вывели с ужина ассоциации корреспондентов Белого дома после странного шума в зале.

Встречу прервали после звука нескольких хлопков, участников мероприятия попросили удалиться. На сцену, где был глава Белого дома, вышли агенты Секретной службы с оружием.

В феврале суд в США приговорил к пожизненному тюремному заключению Райана Раута за покушение на Дональда Трампа в 2024 году.

Ранее на базе ВВС США в Нью-Мексико произошла стрельба.