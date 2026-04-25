Трамп назвал причину отмены поездки Уиткоффа в Пакистан

Причина отмены поездки спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану — отсутствие у Вашингтона ясности в том, кто реально руководит Исламской Республикой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Truth Social.

«Никто не знает, кто главный, включая их», — глава Белого дома.

По словам президента, внутри иранского руководства якобы царят «смута и внутренние разногласия». Он также отметил, что поездка Уиткоффа и Кушнера заняла бы много времени и потребовала бы серьезной подготовки.

«У нас на руках все карты, у них — никаких. Если они хотят поговорить, все, что им нужно сделать — позвонить», — добавил Трамп.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня сроком на две недели. После этого в Исламабаде переговоры завершились без конкретных договоренностей, а 21 апреля Трамп сообщил о продлении перемирия до момента, когда Иран представит свои предложения по урегулированию и переговоры будут продолжены.

24 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Пакистан, который выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном. Ожидалось, что 25 апреля в страну также вылетят Уиткофф и Кушнер.

