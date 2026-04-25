Захарова рассказала, как Россия использует вызов посла в МИД Румынии

Захарова: РФ использует вызов посла в МИД Румынии для донесения своих взглядов

Москва использует вызов посла России Владимира Липавского в министерство иностранных дел Румынии, чтобы донести до Бухареста свои взгляды по внешнеполитическим проблемам. Об этом журналистам РИА Новости сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, российская сторона всегда поступает таким образом. Вызовы послов, особенно в недружественных странах, используются для того, чтобы аргументированно и с фактами изложить свою позицию по тем или иным вопросам.

«Так будет и в этот раз», — подчеркнула дипломат.

Она добавила, что Москва готова продолжать работу в этом направлении.

25 апреля в румынском городе Галац упали обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Как рассказали в министерстве обороны республики, после инцидента в населенном пункте зафиксировали повреждение пристройки жилого дома и столба линии электропередачи. В Бухаресте в случившемся обвинили Москву, назвав ее действия «безответственными». Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла РФ в стране Владимира Липавского.

Ранее в Великобритании ответили на сообщения об участии в уничтожении БПЛА над Румынией.