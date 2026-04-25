Румыния обвинила Россию в «безответственности»

Минобороны Румынии заявило о безответственности РФ из-за упавшего беспилотника
Global Look Press

Министерство обороны Румынии возложило на Россию ответственность за падение обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территории республики. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

В заявлении говорится, что Бухарест «решительно осуждает безответственные действия» Москвы.

«Они представляют собой новый вызов региональной безопасности и стабильности в Черноморском регионе», — подчеркнули в министерстве.

Как отметили авторы материала, российские дроны якобы «неоднократно нарушали» воздушное пространство Румынии, которая имеет сухопутную границу с Украиной. При этом последний случай стал первым, когда упавшие фрагменты БПЛА причинили какой-то ущерб.

25 апреля Минобороны Румынии сообщило о падении обломков беспилотника в городе Галац. По данным ведомства, фрагменты повредили пристройку жилого дома и опору линии электропередачи. Информация о пострадавших не поступала.

На фоне произошедшего министерство иностранных дел республики вызвало посла России Владимира Липаева. Также внешнеполитическое ведомство выпустило заявление, в котором назвало обнаруженный дрон «российским». Доказательств этому не приводится.

Ранее в Румынии обнаружили обломки БПЛА на пляже черноморского курорта.

 
