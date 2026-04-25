Румыния обвинила Россию в «безответственности»

Министерство обороны Румынии возложило на Россию ответственность за падение обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территории республики. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

В заявлении говорится, что Бухарест «решительно осуждает безответственные действия» Москвы.

«Они представляют собой новый вызов региональной безопасности и стабильности в Черноморском регионе», — подчеркнули в министерстве.

Как отметили авторы материала, российские дроны якобы «неоднократно нарушали» воздушное пространство Румынии, которая имеет сухопутную границу с Украиной. При этом последний случай стал первым, когда упавшие фрагменты БПЛА причинили какой-то ущерб.

25 апреля Минобороны Румынии сообщило о падении обломков беспилотника в городе Галац. По данным ведомства, фрагменты повредили пристройку жилого дома и опору линии электропередачи. Информация о пострадавших не поступала.

На фоне произошедшего министерство иностранных дел республики вызвало посла России Владимира Липаева. Также внешнеполитическое ведомство выпустило заявление, в котором назвало обнаруженный дрон «российским». Доказательств этому не приводится.

Ранее в Румынии обнаружили обломки БПЛА на пляже черноморского курорта.