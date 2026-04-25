В Румынии сбили беспилотник

Минобороны Румынии сообщило о повреждении дома и столба от осколков дрона

Осколки беспилотного летательного аппарата повредили пристройку дома и электрический столб в румынском Галаце в ночь на 25 апреля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства обороны Румынии.

По данным агентства, данных о возможных пострадавших в результате инцидента не приводится.

В феврале этого года власти Румынии сообщили об обнаружении обломков БПЛА на пляже курорта Мамая.

До этого министр обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что идея создания стены дронов для защиты Европы от России — это утопия. Министр подчеркнул, что Румыния уже обладает средствами защиты от беспилотников, но при этом уточнил, что сейчас ему трудно говорить о всеобъемлющей системе. По его словам, «стены дронов», о которой говорили европейцы, пока отсутствуют как у Румынии, так и у Польши и скандинавских стран.

Ранее сообщалось, что Румыния увеличивает число военных на границе с Украиной.