МИД Румынии вызвал посла России после падения беспилотника

Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла Россиии в Бухаресте Владимира Липаева после падения минувшей ночью беспилотника в районе Галац. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

25 апреля стало известно, что осколки беспилотного летательного аппарата повредили пристройку дома и электрический столб в румынском Галаце в ночь на 25 апреля.

В заявлении румынского МИД утверждается, что беспилотник якобы был «российский». При этом доказательств этому не приводится.

В феврале этого года власти Румынии сообщили об обнаружении обломков БПЛА на пляже курорта Мамая.

До этого министр обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что идея создания стены дронов для защиты Европы от России — это утопия. Министр подчеркнул, что Румыния уже обладает средствами защиты от беспилотников, но при этом уточнил, что сейчас ему трудно говорить о всеобъемлющей системе. По его словам, «стены дронов», о которой говорили европейцы, пока отсутствуют как у Румынии, так и у Польши и скандинавских стран.

Ранее сообщалось, что Румыния увеличивает число военных на границе с Украиной.