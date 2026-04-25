Макрону посоветовали, как вести себя, когда тебя все ненавидят

Дизен: Макрону следует заняться самоанализом, если считает, что его ненавидят

Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит заняться самоанализом, если он действительно считает, что его «ненавидят» руководители ведущих мировых держав. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

«Когда тебя ненавидят все великие державы, возможно, пришло время сменить свое самоубийственное высокомерие на самоанализ», — подчеркнул эксперт.

Так профессор отреагировал на высказывания Макрона о том, что США, Россия и Китай якобы настроены против Европы. Президент Франции заявил, что эти страны «решительно настроены» против европейцев, и призывал европейские государства «проснуться», подчеркнув, что ситуацию нельзя игнорировать.

Накануне Макрон заявил, что решение ЕС предоставить Украине кредит и согласовать новый пакет санкций против России стало «сильным сигналом» для Москвы. Он подчеркнул, что одобрение финансовой помощи Киеву свидетельствует о намерении Европы продолжать поддерживать Украину, а согласование 20-го пакета ограничительных мер подтверждает жесткую позицию ЕС в отношении России.

Ранее Макрона назвали худшим президентом Франции.