Макрон заявил о мощном сигнале России

Европа послала Москве мощный сигнал, одобрив кредит Украине и введя новый пакет антироссийских санкций. Об этом в соцсети X заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Я приветствую разблокировку европейского кредита для Украины, что является очень сильным сигналом нашей решимости продолжать стоять плечом к плечу с Украиной. Достигнутая договоренность о 20-м пакете санкций также является четким посланием, адресованным России», — написал французский лидер.

Он добавил, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на Кипре обсудил с ним сотрудничество в сфере обороны, и действия, направленные на давление на военную экономику РФ.

До этого украинский лидер заявил, что Киев намерен направить первый транш пакета поддержки Евросоюза на сумму €90 млрд на нужды Вооруженных сил — в том числе на закупку вооружения и систем противовоздушной обороны, а также на подготовку к зимнему периоду.

Ранее ЕС поставил Украине условие для получения кредита в €90 млрд.