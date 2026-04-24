Макрон заявил о мощном сигнале России

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Макрон: ЕС послал мощный сигнал России, одобрив кредит Украине
Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Европа послала Москве мощный сигнал, одобрив кредит Украине и введя новый пакет антироссийских санкций. Об этом в соцсети X заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Я приветствую разблокировку европейского кредита для Украины, что является очень сильным сигналом нашей решимости продолжать стоять плечом к плечу с Украиной. Достигнутая договоренность о 20-м пакете санкций также является четким посланием, адресованным России», — написал французский лидер.

Он добавил, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на Кипре обсудил с ним сотрудничество в сфере обороны, и действия, направленные на давление на военную экономику РФ.

До этого украинский лидер заявил, что Киев намерен направить первый транш пакета поддержки Евросоюза на сумму €90 млрд на нужды Вооруженных сил — в том числе на закупку вооружения и систем противовоздушной обороны, а также на подготовку к зимнему периоду.

Ранее ЕС поставил Украине условие для получения кредита в €90 млрд.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!