В МИД Финляндии рассказали, чего лишится Китай из-за дружбы с Россией

Тесные связи Китая с Россией должны стать «дисквалифицирующим фактором» для Пекина в его стремлении начать переговоры по заключению соглашения о свободной торговле с Европейским союзом. Об этом газете South China Morning Post заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

«Я считаю, что это является дисквалифицирующим фактором», — сказала Валтонен.

Издание отмечает, что заявление министра фактически говорит о том, что Финляндия может наложить вето на «любые шаги в этом направлении».

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на пресс-конференции 24 апреля в ответ на слова Валтонен заявил, что экономические и торговые отношения между Китаем и ЕС носят «взаимовыгодный характер», а углубление сотрудничества — в интересах обеих сторон.

«Мы надеемся, что финская сторона будет подходить к нормальному развитие связей между Китаем и другими странами в рациональном и объективном свете, сохранять открытость и воздерживаться от политизации торговли или злоупотребления концепцией безопасности в торговых вопросах», — сказал Го Цзякунь.

