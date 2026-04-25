Глава МИД Финляндии Валтонен: связи с Россией — дисквалифицирующий фактор для Китая
Тесные связи Китая с Россией должны стать «дисквалифицирующим фактором» для Пекина в его стремлении начать переговоры по заключению соглашения о свободной торговле с Европейским союзом. Об этом газете South China Morning Post заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

«Я считаю, что это является дисквалифицирующим фактором», — сказала Валтонен.

Издание отмечает, что заявление министра фактически говорит о том, что Финляндия может наложить вето на «любые шаги в этом направлении».

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на пресс-конференции 24 апреля в ответ на слова Валтонен заявил, что экономические и торговые отношения между Китаем и ЕС носят «взаимовыгодный характер», а углубление сотрудничества — в интересах обеих сторон.

«Мы надеемся, что финская сторона будет подходить к нормальному развитие связей между Китаем и другими странами в рациональном и объективном свете, сохранять открытость и воздерживаться от политизации торговли или злоупотребления концепцией безопасности в торговых вопросах», — сказал Го Цзякунь.

24 апреля президент Франции Эммануэль Макрон назвал российского лидера Владимира Путина, главу Белого дома Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина противниками Европы.

Также в январе генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия, Иран, Китай и КНДР якобы «стремятся к долгосрочной конфронтации с НАТО».

Ранее в Китае рассказали о значении обменов с Россией.

 
