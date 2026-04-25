«Истерика»: в ЕС раскрыли реакцию Каллас на слова Лаврова о войне Запада с Россией

Слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Запад объявил войну России, испугали главу евродипломатии Каю Каллас и спровоцировали у нее истерику. Такое мнение выразил в эфире YouTube-канала Duran кипрский журналист Алекс Христофору.

«Мне кажется, что новая истерика Каллас связана с тем, что Лавров четко дал понять, что Запад ведет войну с Россией. То, что она начала нести бессвязный бред про новый пакет санкций — тому лучшее доказательство», — сказал он.

24 апреля Лавров заявил, что Запад объявил РФ открытую войну. По его словам, для этого в качестве «наконечника» откровенно используются киевские власти и само украинское государство в качестве геополитического тарана. Министр отметил, что после создания ООН, ОБСЕ и исчезновения Советского Союза России казалось, что с западными странами возможно сосуществование, однако «все это ушло в небытие».

После этого Каллас сказала, что лидеры Евросоюза спешат приступить к разработке 21-го пакета антироссийских санкций. Она призвала коллег пересмотреть «красные линии», до сих пор мешавшие принимать ограничительные меры против РФ.

Ирландский журналист Чей Боуз назвал Каллас «второй самой опасной женщиной Европы — и не из-за ее интеллекта, а из-за его отсутствия» после слов главы евродипломатии о новом пакете антироссийских санкций. Он отметил, что «эти опасные идиоты будут только рады, когда Европу поглотит война». Журналист при этом не уточнил, кто находится на первом месте в списке «опасных женщин Европы».

Ранее посол высмеял Каллас из-за слов о «красных линиях» против России.