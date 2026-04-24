Ирландский журналист обозвал Каллас за ее слова о послании России

Ирландский журналист Чей Боуз назвал главу евродипломатии Каю Каллас второй самой опасной женщиной Европы за ее заявление о новом пакет санкций должен стать сигналом для России.

«Вторая самая опасная женщина в Европе — и не из-за ее интеллекта, а из-за его отсутствия», — написал он в соцсети X.

Он добавил, что «эти опасные идиоты будут только рады, когда Европу поглотит война». Журналист при этом не уточнил, кто находится на первом месте в списке «опасных женщин Европы».

До этого Кая Каллас сообщила, что лидеры Евросоюза спешат приступить к разработке 21-го пакета антироссийских санкций. Она призвала коллег пересмотреть «красные линии», до сих пор мешавшие принимать ограничительные меры против РФ.

Между тем 23 апреля был наконец утвержден 20-й пакет антироссийских санкций, принятие которого затянулось из-за позиции Венгрии и Словакии. После парламентских выборов в Венгрии ситуация изменилась, победивший оппозиционер Петер Мадьяр снял вето, его примеру последовал и премьер Словакии Роберт Фицо.

В 20-й пакет санкций, в частности, вошли запреты на перевозку российской нефти еще 46 танкерами, транзакции с 20 российскими банками, транзакции с 58 компаниями и связанными с ними лицами, участвующими в разработке и производстве военной продукции.

Ранее посол Константин Долгов пошутил, что Каллас «потеряла фломастеры».