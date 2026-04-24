Уиткофф и Кушнер направятся в Пакистан на переговоры с Ираном

Белый дом: Уиткофф и Кушнер 25 апреля полетят в Пакистан на переговоры с Ираном

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в субботу, 25 апреля, полетят в Исламабад для переговоров с Ираном. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает ТАСС.

По ее словам, Тегеран «хочет вести переговоры» и сделать это «лично». Поэтому президент Соединенных Штатов «всегда готов дать шанс дипломатии», отметила Левитт.

«Поэтому Стив и Джаред завтра отправятся в Пакистан, чтобы выслушать иранскую сторону», — сказала она.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи вечером 24 апреля должен прилететь в Исламабад для участия во втором раунде переговоров с США.

Первый раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялся 11 апреля. Тогда Трамп объявил о соглашении с Ираном о временном прекращении огня на две недели. Однако уже на следующий день американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли достичь соглашения. В ответ Трамп ввел морскую блокаду для всех судов, входящих и выходящих из иранских портов.

12 апреля президент России Владимир Путин в разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом выразил готовность российской стороны содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта.

