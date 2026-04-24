Пакистан передал Ирану новые предложения по переговорам с США

Командующий Вооруженными силами Пакистана Асим Мунир передал Ирану новые предложения по переговорам с США. Об этом сообщил в ходе очередного раунда консультаций по вопросам международной деятельности и региональной безопасности на уровне заместителей глав МИД государств — участников Шанхайской организации сотрудничества, который проходил в Москве, посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали, передает ТАСС.

«В последние дни после прибытия в Тегеран в качестве посредника командующего армией Пакистана были выдвинуты новые предложения, которые мы сейчас изучаем и обмениваемся сообщениями», — уточнил дипломат.

15 апреля в Тегеран прибыла делегация Пакистана, играющего роль посредника в переговорах Ирана и США, включая начальника генштаба вооруженных сил Пакистана Асима Мунира. Его в Тегеране встретил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Ранее в Иране опровергли сообщения о расколе в руководстве.