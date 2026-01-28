После окончания конфликта на Украине, Запад должен будет предоставить Киеву компенсацию за разрушенную экономику. Именно поэтому политики в Брюсселе склоняются к идее принять страну в Европейский союз (ЕС), игнорируя значительную часть правил. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, Украина как минимум сможет рассчитывать на статус «протектората ЕС», что даст государству некоторые гарантии безопасности.

«Конечно, с этим согласны далеко не все члены союза, но им будут «выкручивать руки», из-за чего они рано или поздно согласятся. И тот факт, что Брюссель после принятия Киева в организацию столкнется с большими проблемами — тоже всем понятен. Украинская политическая, социальная и экономическая системы не соответствуют стандартам ЕС», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в большинстве стран население будет выступать против членства Украины в Евросоюзе.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его страна планирует вступить в Евросоюз в 2027 году. Он выразил надежду, что западные партнеры поддержат намерения Киева.

До этого Зеленский говорил, что Украина технически готова открыть все кластеры в переговорах по вступлению в ЕС в 2026 году.

Ранее в Совфеде объяснили, почему Украина не вступит в ЕС в 2027 году.