Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Кремле заявили, что даже среди европейских политиков есть «свои Жириновские»

Roman Naumov/Global Look Press

Поколение политиков, которое есть сейчас в Европе безлико, но свои «Владимиры Жириновские» есть и там. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Сейчас просто там поколение такое безликое в основном. Но там тоже много ярких политиков, есть свои и Жириновские, и остальные свои», — сказал он.

Сегодня президент России Владимир Путин прибыл на выставку «Жириновский. Продолжение. ЛДПР», посвященную 80-летию со дня рождения основателя и бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Экспозиция проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Провести в 2026 году мероприятия, приуроченные к празднованию 80-летия Жириновского, постановил сам глава государства.

Жириновский был известен своими точными политическими прогнозами. Из-за сбывающихся предсказаний россияне даже прозвали политика «Вовангой». Также его воспринимают как главного «пророка политического Олимпа».

В частности, в 2004 году он предсказал появление в США темнокожего президента. В 2009-м этот пост занял Барак Обама. Кроме того, политик с точностью до двух дней назвал дату начала СВО на Украине, предсказал воссоединение Крыма с Россией и объявление в стране частичной мобилизации.

Ранее журналисты нашли новое предсказание Жириновского о судьбе России.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
