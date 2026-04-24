В Кремле заявили, что даже среди европейских политиков есть «свои Жириновские»

Песков: в Европе много ярких политиков, есть свои Жириновские

Поколение политиков, которое есть сейчас в Европе безлико, но свои «Владимиры Жириновские» есть и там. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Сейчас просто там поколение такое безликое в основном. Но там тоже много ярких политиков, есть свои и Жириновские, и остальные свои», — сказал он.

Сегодня президент России Владимир Путин прибыл на выставку «Жириновский. Продолжение. ЛДПР», посвященную 80-летию со дня рождения основателя и бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Экспозиция проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Провести в 2026 году мероприятия, приуроченные к празднованию 80-летия Жириновского, постановил сам глава государства.

Жириновский был известен своими точными политическими прогнозами. Из-за сбывающихся предсказаний россияне даже прозвали политика «Вовангой». Также его воспринимают как главного «пророка политического Олимпа».

В частности, в 2004 году он предсказал появление в США темнокожего президента. В 2009-м этот пост занял Барак Обама. Кроме того, политик с точностью до двух дней назвал дату начала СВО на Украине, предсказал воссоединение Крыма с Россией и объявление в стране частичной мобилизации.

