Евросоюзу следует направить усилия на ремонт саркофага над Чернобыльской атомной электростанцией (ЧАЭС), а не на разработку нового пакета санкций против России. С таким предложением к ЕС обратилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«У вас на европейском континенте, у ваших же подопечных, на Украине, не только на Банковой «крыша отъехала», но еще она отъезжает над Чернобыльской АЭС, над тем, что осталось после ее аварии», — сказала она в ходе брифинга.

По словам дипломата, можно было бы всю эту «группу юристов, экономистов, финансистов», которых в ЕС привлекли к разработке антироссийских санкций, «задействовать для обеспечения хотя бы их же собственной безопасности».

6 декабря 2025 года в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что новый саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил свои основные функции безопасности.

В феврале прошлого года в интернете появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС. Украинские СМИ тогда писали, что саркофаг ЧАЭС был атакован с помощью ударного дрона. Киев пытался обвинить Москву, но никаких доказательств не привел. Сотрудники МАГАТЭ осмотрели место взрыва, установив, что беспилотник пробил отверстие в крыше защитного сооружения размером около шести метров в диаметре. Конструкция здания не была повреждена, а радиационный фон остался в норме.

Ранее на Чернобыльской АЭС произошел блэкаут.