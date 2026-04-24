Война США и Израиля против Ирана
Стало известно о «трудном выборе», который должны сделать США из-за нехватки боеприпасов

NYT: США придется сделать трудный выбор из-за истощения запасов боеприпасов
Руководству Соединенных Штатов предстоит сделать «трудный выбор» относительно того, где стоит активнее поддерживать свою военную мощь на фоне дефицита боеприпасов, возникшего из-за эскалации на Ближнем Востоке. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

В материале приводятся слова старшего эксперта Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательной в России организацией) в Вашингтоне Марка Кэнсиана. Он отметил, что американские войска обладают достаточным количеством боезапаса.

«Но некоторых критически важных боеприпасов для наземных атак и противоракетной обороны не хватало до войны [с Ираном], а сейчас [их стало] еще меньше», — пояснил специалист.

Авторы публикации обратили внимание, что нехватка боеприпасов для систем противовоздушной обороны (ПВО) может негативно сказаться на боеготовности Вооруженных сил США в Азии.

В конце марта газета The Washington Post написала, что США за четыре недели конфликта с Ираном использовали более 850 крылатых ракет Tomahawk. Такие темпы расходования высокоточных боеприпасов вызвали тревогу у ряда чиновников Пентагона. Более того, газета The Wall Street Journal сообщала, что американские войска понесли значительные потери в технике во время боевых действий на Ближнем Востоке.

Ранее в Соединенных Штатах высказались о возможности применения ядерного оружия против Ирана.

 
