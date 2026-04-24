Трамп высказался о возможности применения ядерного оружия против Ирана

Президент США Дональд Трамп исключил возможность применения ядерного оружия против Ирана и высказался за то, чтобы оно никогда не использовалось никем в мире. Запись трансляции опубликована на портале C-Span.

«Нет. Почему бы оно мне понадобилось? Какой же глупый вопрос. Почему бы я применял ядерное оружие?!» — заявил Трамп.

Он добавил, что ядерное оружие никогда не должно быть разрешено применять никому.

21 апреля стало известно, что иранский обогащенный уран и Ормузский пролив должны были стать основными темами переговоров США и Ирана в Исламабаде. Однако переговорная команда Тегерана решила не ехать на встречу в столицу Пакистана, так как Вашингтон нарушил свои обязательства в рамках перемирия и не стал диктовать Израилю условия прекращения огня в Ливане.

1 апреля президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам Международного транспортно-логистического форума заявил, что Россия может предложить миру безопасные маршруты, столь необходимые в условиях ситуации вокруг Ирана.

