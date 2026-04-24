Трамп высказался о возможности применения ядерного оружия против Ирана

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп исключил вариант применения ядерного оружия против Ирана
Manuel Balce Ceneta/AP

Президент США Дональд Трамп исключил возможность применения ядерного оружия против Ирана и высказался за то, чтобы оно никогда не использовалось никем в мире. Запись трансляции опубликована на портале C-Span.

«Нет. Почему бы оно мне понадобилось? Какой же глупый вопрос. Почему бы я применял ядерное оружие?!» — заявил Трамп.

Он добавил, что ядерное оружие никогда не должно быть разрешено применять никому.

21 апреля стало известно, что иранский обогащенный уран и Ормузский пролив должны были стать основными темами переговоров США и Ирана в Исламабаде. Однако переговорная команда Тегерана решила не ехать на встречу в столицу Пакистана, так как Вашингтон нарушил свои обязательства в рамках перемирия и не стал диктовать Израилю условия прекращения огня в Ливане.

1 апреля президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам Международного транспортно-логистического форума заявил, что Россия может предложить миру безопасные маршруты, столь необходимые в условиях ситуации вокруг Ирана.

Ранее американист объяснил, связана ли отставка главы ВМС США с провалом в Иране.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!