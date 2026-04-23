Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочные обвинения лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому. Соответствующую информацию опубликовало ведомство в подконтрольной Киеву части Херсонской области на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В СБУ пояснили, что основанием для обвинений стало создание партийных структур и ячеек на территории Херсонской области. Помимо этого, политику вменяют публичную поддержку России.

В конце прошлого года российского губернатора Запорожской области Евгения Балицкого заочно приговорили на Украине к пожизненному заключению. По данным СБУ, основанием для обвинения послужило незаконное содействие вывозу зерна в интересах российских властей.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. Большинство населения высказалось за вхождение в состав РФ. 30 сентября президент Владимир Путин вместе с руководителями регионов подписал соответствующие договоры, а 4 октября были утверждены законы об их ратификации.

Ранее Киев объявил о планах опустошить правобережную часть Херсонской области, выселив ее население.