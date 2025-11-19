На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Главу Запорожской области приговорили на Украине к пожизненному заключению

СБУ: главу Запорожской области Балицкого заочно приговорили к пожизненному
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Российского губернатора Запорожской области Евгения Балицкого заочно приговорили на Украине к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале.

«По доказательной базе Службы безопасности к пожизненному лишению свободы заочно приговорен коллаборант Евгений Балицкий», — говорится в сообщении.

Ему вменяют нелегальное обеспечение вывоза зерна с территории региона в интересах российских властей.

В конце июня 2023 года украинский суд заочно приговорил Балицкого к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества по двум статьям уголовного кодекса Украины — участие в организации и проведении референдума и действиях с целью изменения границ Украины.

5 июня 2024 года Служба безопасности Украины сообщила о национализации имущества, принадлежащего губернатору Запорожской области и его семье. По данным службы, национализации подверглось имущество, которым владеют жена, сын и отец Балицкого. В частности, речь идет о киевской компании, которая занимается ремонтом и техобслуживанием самолетов.

Ранее украинца осудили за подготовку подрыва машины главы Запорожской области.

