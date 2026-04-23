Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Жапаров назвал Россию главным союзником Киргизии

Александр Казаков/РИА Новости

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров на переговорах в Москве подтвердили готовность к дальнейшему развитию двусторонних отношений. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По итогам встречи стороны выразили обоюдное намерение придать дополнительный импульс сотрудничеству РФ и Киргизии и последовательно продвигать совместные инициативы по всем направлениям взаимодействия.

«Нас связывают исторические узы дружбы. Мы были и остаемся стратегическими партнерами, главным союзником Российской Федерации», — сказал на встрече Жапаров.

Он пригласил Путина принять участие в саммите глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 31 августа — 1 сентября 2026 года в Бишкеке.

В апреле Жапаров заявил о планах заменить русскоязычные названия сел и завершить этот процесс уже в следующем году, однако позже его администрация спешно опровергла эту информацию. Сообщения о переименовании сначала появились в киргизских СМИ, а затем исчезли, что также вызвало вопросы о реальных намерениях властей. О противоречивых заявлениях, реакции чиновников и прежних инициативах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме оценили планы по переименованию русскоязычных сел в Киргизии.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!