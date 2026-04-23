Жапаров назвал Россию главным союзником Киргизии

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров на переговорах в Москве подтвердили готовность к дальнейшему развитию двусторонних отношений. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По итогам встречи стороны выразили обоюдное намерение придать дополнительный импульс сотрудничеству РФ и Киргизии и последовательно продвигать совместные инициативы по всем направлениям взаимодействия.

«Нас связывают исторические узы дружбы. Мы были и остаемся стратегическими партнерами, главным союзником Российской Федерации», — сказал на встрече Жапаров.

Он пригласил Путина принять участие в саммите глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 31 августа — 1 сентября 2026 года в Бишкеке.

В апреле Жапаров заявил о планах заменить русскоязычные названия сел и завершить этот процесс уже в следующем году, однако позже его администрация спешно опровергла эту информацию. Сообщения о переименовании сначала появились в киргизских СМИ, а затем исчезли, что также вызвало вопросы о реальных намерениях властей.

