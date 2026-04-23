Захарова отреагировала на известие о смерти ведущего программы «Человек и закон»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала внезапной и шокирующей новость о смерти ведущего программы «Человек и закон» Алексея Пиманова. Комментарий по этому поводу она оставила в своем Telegram-канале.

«Билось его сердце в разы чаще, чем у очень многих. За правду, справедливость, страну и народ. Вечная память», — написала Захарова.

По данным Первого канала, у Пиманова «не выдержало сердце». Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму, в которой выразил соболезнования родным и близким телеведущего.

Пиманов родился 9 февраля 1962 года в Москве. Окончил Московский авиационный институт, однако вскоре связал свою карьеру с журналистикой и телевидением. Работал в структурах Гостелерадио СССР, где получил первый профессиональный опыт.

Широкую известность приобрел на ОРТ и Первом канале, где стал автором и ведущим программы «Человек и закон» — одного из самых продолжительных общественно-политических проектов на российском телевидении (1996-2026 годы). Под его руководством передача освещала резонансные расследования, правовые вопросы и социальные темы.

Также Пиманов занимал руководящие должности в телекомпании «Останкино» (в 1996-2010 годах был ее гендиректором) и выступал продюсером документальных и художественных проектов. С 2013 он возглавлял медиахолдинг «Красная звезда».

