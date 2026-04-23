Путин выразил соболезнования родным и близким Пиманова

Песков: Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Пиманова
Президент России Владимир Путин направил телеграмму, в которой выразил соболезнования родным и близким телеведущего Первого канала Алексея Пиманова, который скончался в возрасте 64 лет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает пресс-служба Кремля.

По данным Первого канала, у Пиманова «не выдержало сердце». В прямом эфире сказали, что помимо работы над программой «Человек и закон», телеведущий успевал писать сценарии к фильмам, снимать их и руководить крупным медиахолдингом «Красная звезда». Канал выразил соболезнования родным и близким покойного.

Пиманов родился 9 февраля 1962 года в Москве. Окончил Московский авиационный институт, однако вскоре связал свою карьеру с журналистикой и телевидением. Работал в структурах Гостелерадио СССР, где получил первый профессиональный опыт.

Широкую известность приобрел на Первом канале, где стал автором и ведущим программы «Человек и закон» — одного из самых продолжительных общественно-политических проектов на российском телевидении. Под его руководством передача освещала резонансные расследования, правовые вопросы и социальные темы.

Также Пиманов занимал руководящие должности в телекомпании «Останкино» (в 1996-2010 годах был ее гендиректором) и выступал продюсером документальных и художественных проектов.

Ранее умер сооснователь и бывший звукорежиссер радиостанции «Эхо Москвы».

 
«Схема Долиной 2.0» и другие ловушки для покупателей жилья в 2026 году
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

