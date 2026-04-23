Путин заявил, что достигнутые с Киргизией договоренности выполняются

Путин: Россия и Киргизия интенсивно работают над выполнением договоренностей

Договоренности, достигнутые между РФ и Киргизией, выполняются. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Хочу отметить, что все наши договоренности исполняются, команды наши работают с обеих сторон, работают активно, интенсивно», — сказал он.

Вместе с тем Путин отметил, что выполнение этих договоренностей влияют на темпы роста экономики Киргизии.

В свою очередь президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что Киргизия связана с РФ историческими узами дружбы, страна остается стратегическим партнером и главным союзником России.

До этого глава МИД республики Жээнбек Кулубаев заявил, что Киргизия намерена развивать сотрудничество с Россией в 2026 году. Он сообщал, что в этом году планируется проведение межправительственной комиссии, проведение форума регионов, а также намечен ряд культурно-гуманитарных мероприятий.

Россия и Киргизия являются активными членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ОДКБ и ШОС. Москва остается одним из крупнейших торговых партнеров Бишкека.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток между Россией и Киргизией в 2025 году вырос на 50%.