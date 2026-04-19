В минэнерго США рассказали, кто возглавит американскую делегацию на переговорах с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс возглавит американскую делегацию на предстоящих переговорах с Ираном в Исламабаде. Об этом в интервью CNN заявили руководитель американского министерства энергетики Крис Райт.

«Вице-президент возглавляет делегацию», — заявил он.

19 апреля президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что его представители направляются в Исламабад для участия в переговорах по Ирану.

Позднее газета The New York Post сообщила, что американский спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие в переговорах по Ирану в Исламабаде, Джей Ди Вэнс не присоединится к ним.

Накануне издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что Трамп провел в Белом доме совещание, чтобы обсудить ситуацию в Ормузском проливе и переговоры с Ираном. По словам собеседников, если в ближайшее время не будет достигнут прорыв в переговорном процессе, война может возобновиться.

До этого президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Российский лидер выразил готовность Москвы содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта, а также оказывать посреднические усилия в интересах установления мира в регионе.

Ранее американцы не поверили словам Трампа об успехах США в Иране.