Трамп анонсировал новый раунд переговоров с Ираном

Трамп: представители США направляются в Исламабад для переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что его представители направляются в Исламабад для участия в переговорах по Ирану.

По его словам, вчера Исламская Республика нарушила соглашение о прекращении огня, обстреляв французский корабль и судно из Великобритании.

«Мои представители едут в Исламабад, Пакистан. Они будут там завтра вечером (понедельник, 20 апреля), для переговоров», — написал Трамп.

Накануне издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что Трамп провел в Белом доме совещание, чтобы обсудить ситуацию в Ормузском проливе и переговоры с Ираном. По словам собеседников, если в ближайшее время не будет достигнут прорыв в переговорном процессе, война может возобновиться.

18 апреля официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что из-за неоднократных нарушений со стороны США и случаев пиратства, маскирующихся под блокаду, Иран восстановил строгий военный контроль над Ормузским проливом.

До этого президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Российский лидер выразил готовность Москвы содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта, а также оказывать посреднические усилия в интересах установления мира в регионе.

