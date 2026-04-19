Стало известно, кто примет участие в переговорах с Ираном со стороны США

NYP: Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах в Исламабаде без Вэнса

Американский спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие в переговорах по Ирану в Исламабаде, вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс не присоединится к ним. Об этом сообщает The New York Post.

«Стив собирается поехать туда (в Пакистан) завтра вечером», — заявил президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора в Белом доме.

19 апреля Трамп написал в Truth Social, что его представители направляются в Исламабад для участия в переговорах по Ирану.

Накануне издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что Трамп провел в Белом доме совещание, чтобы обсудить ситуацию в Ормузском проливе и переговоры с Ираном. По словам собеседников, если в ближайшее время не будет достигнут прорыв в переговорном процессе, война может возобновиться.

До этого президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Российский лидер выразил готовность Москвы содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта, а также оказывать посреднические усилия в интересах установления мира в регионе.

