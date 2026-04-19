Эрдоган предложил организовать переговоры по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал российскому коллеге Владимиру Путину готовность Анкары организовать переговоры по Украине, в том числе на уровне глав государств. Об этом сообщил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан, пишет РИА Новости.

«Но тут ситуация зависит не только от нашего желания, так же от готовности сторон», — сказал Фидан на пресс-конференции по итогам пятого Дипломатического форума в Анталье.

18 апреля источник в турецком правительстве сообщил агентству, что Анкара работает над возобновлением переговоров по Украине в очень короткой перспективе.

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва позитивно воспринимает возможность возобновления переговоров в Стамбуле и «не уходит от переговоров», однако не станет никому навязывать эту тему. По словам министра, «когда кто-то созреет, пусть предлагают», а российская сторона оценит предложенные ей сроки, место и повестку дня.

4 апреля президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Эрдоганом заявил о готовности к переговорам с Путиным в любом формате. Об этом он сказал после того, как турецкий лидер предложил провести новый раунд переговоров по урегулированию конфликта в Стамбуле.

Ранее глава МИД Украины назвал условие встречи Зеленского с Путиным в Турции.