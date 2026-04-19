Трамп отреагировал на исчезновения ученых, связанных с секретными программами

Трамп пообещал выяснить причину пропажи 11 ученых, связанных с секретами США
Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме совещание из-за череды загадочных смертей и исчезновений ученых, которые связаны с секретными программами страны. Об этом сообщило издание Fox News.

Американский лидер выразил надежду, что все произошедшее — это случайность, однако отметил, что ситуация довольно серьезная. Он пообещал в течение полутора недель поделиться выводами о произошедшем. Поводом для расследования стало загадочное самоубийство 34-летней Эми Эскридж в 2022 году, занимавшейся изучением антигравитации.

До нее пропали отставной генерал ВВС Уильям Маккасленд, подрядчик Стивен Гарсия, ученый НАСА Моника Хасинто Реза, ушли из жизни астрофизик Карла Гриллмайер, сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА Фрэнк Майвальд, физик из Массачусетского технологического института Нуну Лоурейро и другие специалисты, связанные с секретными программами.

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что администрация президента проведет расследование с ФБР.

До этого газета New York Timesс написала, что Трамп испытывает симпатию к президенту России Владимиру Путину и больше доверяет ему, чем лидерам европейских стран и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее медведь напал на военных в городе, где встречались Путин и Трамп.

 
