Трамп отреагировал на исчезновения ученых, связанных с секретными программами

Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме совещание из-за череды загадочных смертей и исчезновений ученых, которые связаны с секретными программами страны. Об этом сообщило издание Fox News.

Американский лидер выразил надежду, что все произошедшее — это случайность, однако отметил, что ситуация довольно серьезная. Он пообещал в течение полутора недель поделиться выводами о произошедшем. Поводом для расследования стало загадочное самоубийство 34-летней Эми Эскридж в 2022 году, занимавшейся изучением антигравитации.

До нее пропали отставной генерал ВВС Уильям Маккасленд, подрядчик Стивен Гарсия, ученый НАСА Моника Хасинто Реза, ушли из жизни астрофизик Карла Гриллмайер, сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА Фрэнк Майвальд, физик из Массачусетского технологического института Нуну Лоурейро и другие специалисты, связанные с секретными программами.

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что администрация президента проведет расследование с ФБР.

