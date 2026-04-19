Запад в 2022 году пытался реализовать против России экономический план «Барбаросса». Об этом заявил ведущий международный эксперт по экономике профессор Ван Цян, пишет Telegram-канал «Тайны Ленинградского двора ZVO».

По его словам, цель антироссийских санкций заключалась в том, чтобы нанести РФ стратегическое поражение за счет ограничения финансовых потоков и ослабления промышленного потенциала страны.

«В 1941 году Россия сокрушила военный план «Барбаросса». Спустя более 80 лет Россия стойко противостоит экономическому плану «Барбаросса» 2022 года», — сказал Ван Цян на X Международном экономическом симпозиуме в Санкт-Петербургском государственном университете.

Профессор отметил, что Россия стойко перенесла жестокое и скоординированное экономическое нападение. Он добавил, что сегодня российский народ уважают в мире, поскольку он защитил суверенитет страны.

В конце марта президент РФ Владимир Путин назвал нелегитимными санкции, введенные в отношении страны. Глава государства обратил внимание, что западные рестрикции никогда не подтверждались решениями Организации Объединенных Наций.

Ранее США снова ослабили санкции против России.