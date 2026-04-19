Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Профессор заявил о попытке Запада реализовать против РФ экономический план «Барбаросса»

Владимир Вятки/РИА Новости

Запад в 2022 году пытался реализовать против России экономический план «Барбаросса». Об этом заявил ведущий международный эксперт по экономике профессор Ван Цян, пишет Telegram-канал «Тайны Ленинградского двора ZVO».

По его словам, цель антироссийских санкций заключалась в том, чтобы нанести РФ стратегическое поражение за счет ограничения финансовых потоков и ослабления промышленного потенциала страны.

«В 1941 году Россия сокрушила военный план «Барбаросса». Спустя более 80 лет Россия стойко противостоит экономическому плану «Барбаросса» 2022 года», — сказал Ван Цян на X Международном экономическом симпозиуме в Санкт-Петербургском государственном университете.

Профессор отметил, что Россия стойко перенесла жестокое и скоординированное экономическое нападение. Он добавил, что сегодня российский народ уважают в мире, поскольку он защитил суверенитет страны.

В конце марта президент РФ Владимир Путин назвал нелегитимными санкции, введенные в отношении страны. Глава государства обратил внимание, что западные рестрикции никогда не подтверждались решениями Организации Объединенных Наций.

Ранее США снова ослабили санкции против России.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!