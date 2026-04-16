В Госдуме оценили вероятность ударов по заводам в Европе: «Идет к тяжелейшей эскалации»

Армия России может в любой момент ударить по предприятиям в Европе, которые производят беспилотники для ВСУ. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с News.ru.

По его словам, Польша, Германия и Великобритания стали «тыловыми частями» Украины и «соединены в один бок». Нельзя ждать, пока эти дроны появятся у нас над головой, подчеркнул депутат.

«Все идет к тяжелейшей эскалации. Они могут потерять Европу из-за этих БПЛА и желания заработать. Терпение у нас, конечно, железное, но не бесконечное. Уже надо бить. Удары по заводам могут быть нанесены в любой момент. То ли завтра, то ли через 10 минут — неизвестно. Это произойдет в удобный для нас и самый неожиданный момент для них», — сказал Колесник.

Накануне в Минобороны сообщили, что некоторые европейские страны на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ приняли решение о наращивании производства и поставок Украине БПЛА для ударов по территории России.

После этого Медведев заявил, что публикация Минобороны России со списком мест производства дронов для Украины в Европе является перечнем законных целей ВС РФ. Медведев отметил, что филиалы восьми компаний, производящих дроны для украинской армии, находятся в восьми странах Европы.

Ранее на Западе отреагировали на слова Медведева об ударах ВС РФ по объектам в Европе.

 
