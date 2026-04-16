Военэксперт Баранец: Зеленский не держит слова и не управляет своей армией

Пасхальное перемирие в очередной раз продемонстрировало истинное лицо киевской верхушки. Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

«Шесть тысяч нарушений <…> это уже не частичное, это прямое и варварское нарушение предложения [президента РФ Владимира] Путина. Образно говоря, [украинский лидер Владимир] Зеленский плюнул в мирно протянутую Путиным руку. И показал свое истинное лицо», — считает эксперт.

Он добавил, что «ничего нового здесь не произошло». Зеленский, по его словам, не управляет своей армией и не держит слова, а нарушение перемирия в очередной раз демонстрирует его «политическую бесполезность».

Перемирие, объявленное президентом РФ в честь праздника Пасхи, действовало с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля.

Зеленский за несколько часов до его начала заявил, что Киев будет соблюдать режим прекращения огня и действовать «зеркально». По истечении пасхального перемирия Министерство обороны России сообщило, что было зафиксировано 6558 нарушений режима тишины со стороны Украины. В ведомстве указали, что украинские военные продолжали наносить удары с использованием беспилотников и артиллерии по позициям российской армии, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

