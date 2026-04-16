Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

«Ничего нового»: военный эксперт о нарушении Киевом пасхального перемирия

Военэксперт Баранец: Зеленский не держит слова и не управляет своей армией
Ukrainian Armed Forces/Reuters

Пасхальное перемирие в очередной раз продемонстрировало истинное лицо киевской верхушки. Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

«Шесть тысяч нарушений <…> это уже не частичное, это прямое и варварское нарушение предложения [президента РФ Владимира] Путина. Образно говоря, [украинский лидер Владимир] Зеленский плюнул в мирно протянутую Путиным руку. И показал свое истинное лицо», — считает эксперт.

Он добавил, что «ничего нового здесь не произошло». Зеленский, по его словам, не управляет своей армией и не держит слова, а нарушение перемирия в очередной раз демонстрирует его «политическую бесполезность».

Перемирие, объявленное президентом РФ в честь праздника Пасхи, действовало с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля.

Зеленский за несколько часов до его начала заявил, что Киев будет соблюдать режим прекращения огня и действовать «зеркально». По истечении пасхального перемирия Министерство обороны России сообщило, что было зафиксировано 6558 нарушений режима тишины со стороны Украины. В ведомстве указали, что украинские военные продолжали наносить удары с использованием беспилотников и артиллерии по позициям российской армии, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!