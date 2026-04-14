Множественные нарушения пасхального перемирия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) свидетельствуют о том, что лидер страны Владимир Зеленский не контролирует военных. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военкор Добровольческого Корпуса МО России Павел Кукушкин.

«То есть не каждый командир на месте считает нужным и необходимым выполнять приказы своего президента. Это тоже о многом говорит, о том же политическом весе главы киевского режима и о том, готовы ли соблюдать ВСУ приказы, особенно их националистически настроенная часть, я имею ввиду прежде всего нацбаты, запрещенные в России бандформирования», — сказал журналист.

Для них Зеленский не имеет никакого авторитета. Они действуют согласно своей русофобской доктрине, добавил он.

Перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь праздника Пасхи, действовало с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля.

Зеленский за несколько часов до его начала заявил, что Киев будет соблюдать режим прекращения огня и действовать «зеркально». По истечении перемирия Минобороны России сообщило, что было зафиксировано 6558 нарушений режима тишины со стороны ВСУ. В ведомстве указали, что украинские военные продолжали наносить удары с использованием беспилотников и артиллерии по позициям российской армии, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

Ранее в Кремле напомнили о нарушении пасхального перемирия в прошлом году.