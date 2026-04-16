Экс-сторонница Трампа раскрыла детали их личной переписки после поступивших ей угроз

Бывшая сторонница Трампа Грин обвинила его в недостатке сострадания
John Bazemore/AP

Экс-сторонница президента США Дональда Трампа и бывший член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин обвинила главу Белого дома в том, что в личной с ней переписке он не проявляет достаточно сострадания. Об этом пишет журнал Newsweek.

Грин рассказала, что после ссоры с Трампом вышла с ним на связь, и он холодно отреагировал на угрозы, поступающие в адрес ее детей.

«Он не проявил сострадания к моим детям, которым угрожают. Он, по сути, обвинил меня в том, что если с моим сыном что-то станет, это будет моя вина», — сказала экс-конгрессвумен.

В Newsweek сообщили, что полиция американского штата Джорджия начало расследовать угрозы в адрес Грин и ее семьи. Сам Трамп заявлял, что не считает, что жизнь экс-конгрессвумен в опасности.

В ноябре прошлого года Трамп назвал Марджори Тейлор Грин предателем США. По его словам, Грин работает сверхурочно, пытаясь изобразить из себя пострадавшую, однако на самом деле она сама является причиной всех своих проблем. Трамп заключил, что всем «плевать на эту предательницу нашей страны!».

Также он называл Грин «разглагольствующей сумасшедшей» и «позором великой Республиканской партии».

Ранее конгрессвумен Грин назвала причину конфликта с Трампом.

 
