Конгрессвумен Грин высказалась о конфликте с Трампом

Конгрессвумен Грин не ожидала ссоры с Трампом из-за дела Эпштейна
John Bazemore/AP

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила на своей странице в соцсети X, что не думала, что ее призывы обнародовать материалы по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна приведут к ссоре с американским президентом Дональдом Трампом.

«Я никогда не думала, что борьба за обнародование материалов по делу Эпштейна, защита женщин, ставших жертвами изнасилования, и борьба за разоблачение сети богатых и влиятельных элит приведут к этому, но вот мы здесь», — отметила она.

По ее словам, политико-промышленный комплекс заставляет американцев ненавидеть, натравливает друг на друга, что приводит к насилию и приближает страну к гражданской войне.

Грин подчеркнула, что верит в американский народ больше, чем в любого лидера или политическую партию, и он заслуживает гораздо лучшего, чем то, как с ним обращались обе стороны политического спектра.

Незадолго до этого президент США на своей странице в соцсети Truth Social назвал свою бывшую сторонницу Марджори Тейлор Грин позором Республиканской партии.

Ранее Трамп рассказал о своих отношениях с Эпштейном.

