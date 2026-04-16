В Совфеде ответили на вопрос об ударах по местам производства дронов ВСУ в Европе

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России и Генеральный штаб будут решать вопрос об ударах по местам производства дронов для ВСУ в Европе, список которых накануне опубликовало Минобороны РФ. Европе следует задуматься. Об этом «Газете.Ru» заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Наносить удары реально или нет – это решает только верховный главнокомандующий и Генеральный штаб. В принципе, это хорошо, что мы знаем адреса. Самое главное, есть страны, которые поставляют [Киеву дроны]. В частности, до конца года Великобритания должна 120 тысяч дронов [поставить Украине] <...> Когда наносить удар, принимает решение высшее командование страны», — подчеркнул он.

Как отметил Джабаров, европейцы «пусть задумаются», поскольку они фактически давно «втянуты в войну и работают на продолжение этой войны».

Накануне Минобороны России раскрыло, в каких странах Европы производят дроны для ВСУ. По данным МО, предприятия по производству БПЛА нашли в Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше и Чехии. Комплектующие для беспилотников создают в Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции, добавили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что расценивают такое решение как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем Европейском континенте и «ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины».

После этого Медведев заявил, что публикация Минобороны России со списком мест производства дронов для Украины в Европе является перечнем законных целей ВС РФ. Медведев отметил, что филиалы восьми компаний, производящих дроны для украинской армии, находятся в восьми странах Европы.

