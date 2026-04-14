В Кремле прокомментировали окончание лицензии США на продажу российской нефти

Песков: США не заявляли о продлении разрешения на закупку нефти РФ с танкеров
В Кремле не знают о возможном продлении США режима отказа от санкций на продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, никаких объявлений на этот счет не делалось», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов об истечении 11 апреля срока лицензии США на продажу нефти и нефтепродуктов из РФ, уже загруженных на танкеры.

13 марта стало известно, что США временно вывели из-под санкций часть поставок российской нефти. Разрешение Минфина распространялось на танкеры, загруженные до 12 марта, и действовало до 11 апреля. В Вашингтоне объяснили решение необходимостью стабилизировать мировой нефтяной рынок на фоне конфликта на Ближнем Востоке и перебоев в судоходстве через Ормузский пролив.

По словам специального представителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, снятие ограничений США затронуло 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите. Он подчеркнул, что своим решением США фактически признали, что глобальный рынок не может оставаться стабильным без российских энергоресурсов.

Ранее были названы последствия снятия нефтяных санкций с России.

 
