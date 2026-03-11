Названы последствия снятия нефтяных санкций с России

Аналитик Абелев допустил возвращение нефти к $85–90 за баррель при снятии санкций с РФ

Если санкции против России будут сняты, а конфликт на Ближнем Востоке завершится, цены на нефть могут вернуться в диапазон $85–90 за баррель. Такой прогноз «Газете.Ru» дал начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев.

По его словам, в случае отмены ограничений дисконт между российской нефтью Urals и Brent, который в последнее время сузился на фоне конфликта на Ближнем Востоке, вновь начнет расширяться. При этом ключевым фактором станет масштаб возможного смягчения санкционного режима, считает эксперт.

«При полноценном снятии санкций Россия сможет за счет своих запасов компенсировать выпавшие объемы нефти, которые сейчас крупнейшие импортеры не могут получать из стран Персидского залива. На этом фоне котировки могут стабилизироваться в пределах $85–90 за баррель. Однако такой сценарий возможен только при завершении конфликта на Ближнем Востоке. Если напряженность сохранится, ситуация на нефтяном рынке может стать критической», — отметил Абелев.

В этом случае цены способны подняться значительно выше нынешних уровней. Как отметил Абелев, диапазон может расшириться до $120–150 за баррель в зависимости от того, как будет развиваться конфликт в регионе.

