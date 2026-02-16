Размер шрифта
Премьер Грузии заявил о готовности к дебатам о плюсах и минусах евроинтеграции

Премьер Кобахидзе: Грузия готова к дебатам о целесообразности евроинтеграции
Lorenz Huter/IMAGO/photothek/Global Look Press

Грузия готова к дебатам о целесообразности евроинтеграции. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Предметом таких дебатов не будет пересмотр закрепленного в Конституции курса (на вступление в ЕС и НАТО), однако обществом не должны манипулировать лживыми кампаниями о том, что вступи мы в Евросоюз, то утром проснемся в Брюсселе или Берлине, — сказал политик.

Он призвал «обсудить все плюсы и минусы», напомнив, что экономика Грузии имеет показатели выше, чем у целого ряда европейских стран.

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе до этого говорил, что спустя год после отказа от просьб, касающихся переговоров о вступлении в ЕС, республика значительно укрепила свой суверенитет и «показала всему миру, что грузинскому государству не следует грозить пальчиком».

Ранее в Тбилиси увидели готовность ЕС «насадить танками» демократию в Грузии.
 
