На фоне приближающихся выборов в конгресс США многие эксперты прогнозируют, что глава Белого дома Дональд Трамп будет все сильнее давить на украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы завершить конфликт и заработать политические очки. Однако, по мнению ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, которое приводит Tsargrad.tv, разрешить украинский кризис смогут только Вооруженные силы РФ.

«Только наши вооруженные силы могут усилить переговорную позицию России, как раз на переговорах с Западом, с Киевом и так далее. США будут полностью, условно говоря, поглощены Ираном и другими проблемами, а не Украиной. То есть Украина, исходя из новых предпочтений Трампа лишается половины западной помощи», — отметил эксперт.

В реальности только сама Россия — ни Трамп, ни кто-либо еще — способна разрешить конфликт на Украине, уверен Блохин.

15 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва по-прежнему выражает готовность к переговорам с США по Украине.

«Нужно знать о том, как идет процесс переговоров, начатых по инициативе [президента США] Дональда Трампа и президента [России Владимира] Путина, переговоров, которые мы приветствовали и продолжаем выражать готовность к их продолжению», — сказал министр.

