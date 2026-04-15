Путин заявил о подготовке мер по поддержанию стабильности госфинансов

Путин: меры по обеспечению устойчивости бюджета России на фоне колебаний готовы

Устойчивость и сбалансированность федерального бюджета нужно сохранять, в том числе, и на фоне ситуации на мировых рынках. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, передает «Интерфакс».

По словам главы российского государства, соответствующие меры уже подготовлены.

«Мы не раз отмечали, насколько важно выдерживать курс на сбалансированность бюджета, сохранять его устойчивость, нацеленность на развитие, в том числе в условиях резких колебаний конъюнктуры на внешних рынках», — сказал он.

Президент отметил, что это внимательно отслеживается.

«Правительство подготовило соответствующие меры. Сегодня мы их обсудим», — указал Путин.

До этого Владимир Путин заверил, что Россия продолжит придерживаться взвешенной и консервативной финансовой политики, направленной на исполнение всех обязательств перед российскими гражданами.

Ранее в России назвали рубль излишне крепким.

 
Смертность — почти 100%. Что нужно знать о бешенстве, чтобы выжить
