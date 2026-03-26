Путин пообещал выполнить бюджетные обязательства перед гражданами

Президент России Владимир Путин заверил, что Россия продолжит придерживаться взвешенной и консервативной финансовой политики, направленной на исполнение всех обязательств перед российскими гражданами. Слова российского лидера приводит РИА Новости.

«Как в бизнесе, так и в управлении государственными финансами необходим разумный консерватизм. Мы будем неуклонно следовать этому принципу в бюджетной сфере, гарантируя выполнение всех социальных обязательств перед населением страны», — подчеркнул глава государства, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в Национальном центре «Россия» в Москве.

Путин подчеркнул важность поддержания устойчивого прогресса России, акцентировав внимание на необходимости повышения конкурентоспособности российской экономики и укрепления позиций отечественных предприятий как на мировом, так и на внутреннем рынках. Он заявил, что ключевым условием для реализации этих целей является укрепление национального суверенитета.

Ранее Путин отметил важность сотрудничества бизнеса и государства.