Писатель сравнил Трампа с пациентом психбольницы

Президент США Дональд Трамп, который недавно опубликовал фото в образе Иисуса Христа, возомнил себя мессией и поэтому является сумасшедшим. Об этом в статье для бразильской газеты Folha de S.Paulo заявил писатель и журналист Руи Кастро.

Он отметил, что люди с психиатрическими расстройствами чаще всего пытаются изобразить из себя Иисуса Христа. И в таком случае человек страдает «комплексом мессии», считает Кастро. По его словам, Трамп, опубликовавший фото в образе Иисуса, столкнулся с тем же недугом.

«Либо те, кто верит в Трампа, владыку неба и земли, сошли с ума, либо единственным сумасшедшим является сам Трамп, так как он верит в самого себя. Второго варианта придерживаются серьезные медицинские работники в США, которых видят повод надеть президенту смирительную рубашку и дать ему тройную дозу успокоительных», — отметил он.

12 апреля Трамп в соцсети Truth Social опубликовал изображение, на котором он предстал в образе «целителя». После этого Трамп заявил, что только «фейковые» СМИ могли подумать, что на изображении он предстал в образе Иисуса Христа. По словам американского президента, на самом деле на фото он выступает в образе врача, помогающего людям «выздоравливать».

Затем спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что он попросил Трампа удалить со страницы фотографию, на которой Трамп предстает в образе, похожем на Иисуса.

Ранее в США рассказали о реакции сторонников Трампа на фото в образе Иисуса.

 
Смертность — почти 100%. Что нужно знать о бешенстве, чтобы выжить
