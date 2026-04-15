Британию предупредили о войне с Россией

Политик Мема: решение Британии о поставке дронов Украине ведет к войне с Россией
Решение британских властей передать Украине тысячи своих беспилотников ведет к прямому конфликту с Россией. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х.

«Это беспрецедентная эскалация со стороны Лондона, ведущая к войне против России», — написал он.

Финский политик также высказался против усиления военной поддержки Украины со стороны других стран Запада.

На сайте правительства Великобритании появилась информация о передаче Украине в этом году «крупнейшего в истории» пакета БПЛА, включающего более 120 тысяч беспилотников. Уточняется, что в этом пакете будут как ударные БПЛА большой дальности, так и разведывательные дроны, а также беспилотники для логистических операций и морских средств обеспечения, которые уже доказали свою эффективность на поле боя. По словам министра обороны Британии Джона Хили, это предоставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) возможности для защиты и противодействия «агрессии».

До этого глава минобороны Украины Михаил Федоров в ходе телефонного разговора с немецким коллегой Борисом Писториусом обсудил совместные проекты, в том числе перспективы сотрудничества в сфере лазерного оружия. Кроме того, стороны поговорили об усилении систем ПВО и дополнительном финансировании производства дальнобойных дронов.

Ранее Зеленский посетовал, что Украина отказалась от ядерного оружия.

 
