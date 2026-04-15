Стармер занял жесткую позицию по Ирану

Стармер заявил, что не уступит Трампу по Ирану, несмотря на угрозы
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ответ на выпады президента США Дональда Трампа заявил, что не уступит в вопросе кризиса на Ближнем Востоке и не вовлечет Британию в конфликт. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не собираюсь уступать <...> Не в наших национальных интересах вступать в эту войну, и мы не будем этого делать» — отметил Стармер, выступая в британском парламенте.

Трамп ранее заявил, что что из-за недостаточной помощи в конфликте с Ираном может разорвать заключенное в 2025 году торговое соглашение с Лондоном и предложить новое на худших условиях.

До этого президент США заявил о своем разочаровании британским премьером Киром Стармером из-за его отказа помогать в конфликте с Ираном. Американский лидер отметил, что Стармер «не Уинстон Черчилль», назвав его неудачником, у которого «больше нет будущего».

Стармер в свою очередь выступил в поддержку НАТО и отметил, что война в Иране ухудшила отношения между Великобританией и США, а также привела к дистанцированию европейских лидеров от Трампа.

Ранее Стармер заявил, что он «сыт по горло» от последствий политики Трампа.

 
Смертность — почти 100%. Что нужно знать о бешенстве, чтобы выжить
